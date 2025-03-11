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При крушении санитарного вертолёта в Миссисипи погибли три человека

11 марта 2025 07:39
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Очередная авиакатастрофа в США. В Миссисипи разбился санитарный вертолет, погибли три человека, находившиеся на борту, – это пилот и два медика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При крушении санитарного вертолёта в Миссисипи погибли три человека-2

По сообщению властей, крушение произошло, когда летательный аппарат возвращался на аэродром после перевозки пациента. По неизвестным пока причинам вертолет потерял высоту и рухнул в лес. На месте ЧП работают пожарные и полиция. Туда же направляются представители Федерального управления гражданской авиации. Эта авиакатастрофа произошла буквально через день после того, как в Пенсильвании рухнул на парковку и загорелся одномоторный самолет. Тогда обошлось без жертв. 

# Новости США # США # Крушение

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