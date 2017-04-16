МЧС о спасении кошки из вентиляционной шахты в Бресте: «Удалось разыскать проект здания»
Новости Беларуси. Хеппи-эндом закончилось необычная спасательная операция сотрудников брестского МЧС. В плену вентиляционной шахты оказалась обыкновенная кошка. Из заточения животное самостоятельно выбраться не могло несколько дней. Пока тревогу не забили волонтеры.
К операции подключились не только спасатели, но и проектировщики дома вместе со строителями. Как выяснилось, кошка провалилась туда с 30 метровой высоты. Доставали же ее на уровне первого этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Главная сложность состояла в том, что трудно было определить местонахождение животного, чтобы точечно проделать отверстие и извлечь его наружу. После того, как удалось разыскать проект здания и мы могли получить информацию о строении вентканала, мы получили возможность найти то место, где точно находится животное. Проделали небольшое отверстие и буквально в течение 10 минут кошку извлекли.
После трехдневного плена кошку передали зоозащитникам. Она отделалась всего лишь испугом. Правда, ветеринары посоветовали после такого стресса животное как следует накормить.