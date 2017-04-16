МЧС о спасении кошки из вентиляционной шахты в Бресте: «Удалось разыскать проект здания»

Новости Беларуси. Хеппи-эндом закончилось необычная спасательная операция сотрудников брестского МЧС. В плену вентиляционной шахты оказалась обыкновенная кошка. Из заточения животное самостоятельно выбраться не могло несколько дней. Пока тревогу не забили волонтеры.

К операции подключились не только спасатели, но и проектировщики дома вместе со строителями. Как выяснилось, кошка провалилась туда с 30 метровой высоты. Доставали же ее на уровне первого этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.