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Пять человек погибли во время пожара в Стайках: кадры с места трагедии

11 января 2018 07:28
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Новости Беларуси. В Борисовском районе в ночь на 11 января случился пожар, в огне погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасателям стало известно о пожаре в деревне Стайки, дом горел открытым пламенем. В пожаре погиб 49-летний хозяин дома и четверо мужчин.

СК: возбуждено уголовное дело (читать далее).

Причины трагедии, которая стала самой крупной в наступившем 2018 году, устанавливается. На месте происшествия работают следователи совместно с экспертами. Устанавливаются личности погибших, свидетели и очевидцы.

МЧС о пожаре в деревне Стайки (здесь подробнее).

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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