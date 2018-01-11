Пять человек погибли во время пожара в Стайках: кадры с места трагедии

Новости Беларуси. В Борисовском районе в ночь на 11 января случился пожар, в огне погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасателям стало известно о пожаре в деревне Стайки, дом горел открытым пламенем. В пожаре погиб 49-летний хозяин дома и четверо мужчин.

СК: возбуждено уголовное дело (читать далее).

Причины трагедии, которая стала самой крупной в наступившем 2018 году, устанавливается. На месте происшествия работают следователи совместно с экспертами. Устанавливаются личности погибших, свидетели и очевидцы.