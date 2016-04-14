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По факту гибели троих человек на пожаре в в Пуховичском районе возбуждено уголовное дело

14 апреля 2016 14:53
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Новости Беларуси. Три человека погибли на пожаре в Пуховичском районе. О возгорании в одном из домов деревни Шацк на пульт спасателей сообщили соседи.

Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, крыша уже обрушился, а сам дом вместе с хозяйственной постройкой был полностью охвачен огнем.

Жертвами возгорания стали 54-летний хозяин дома, его сестра, а также 42-летний гость семьи.

Что стало причиной пожара, точно не известно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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