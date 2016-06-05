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Volkswagen вылетел с трассы в Хотимском районе, машину буквально намотало на дерево

05 июня 2016 13:50
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Новости Беларуси. Ночная авария в Хотимском районе едва не закончилась трагедией. 25-летний водитель Volkswagen чудом остался жив.

Volkswagen вылетел с трассы в Хотимском районе, машину буквально намотало на дерево-1

Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что иномарку буквально намотало на березу. Volkswagen превратился в груду покореженного металла. Водителя из салона извлекли спасатели.



Молодой человек с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Работниками МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Weber» (ножницы и разжим – кусачки) был спасен (деблокирован) водитель и бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в учреждение здравоохранения «Костюковичская ЦРБ» с травмами различной степени тяжести. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Хотимского ГАИ.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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