Volkswagen вылетел с трассы в Хотимском районе, машину буквально намотало на дерево

Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что иномарку буквально намотало на березу. Volkswagen превратился в груду покореженного металла. Водителя из салона извлекли спасатели.







Молодой человек с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.