Volkswagen вылетел с трассы в Хотимском районе, машину буквально намотало на дерево

Новости Беларуси. Ночная авария в Хотимском районе едва не закончилась трагедией. 25-летний водитель Volkswagen чудом остался жив.
Новости Беларуси. Ночная авария в Хотимском районе едва не закончилась трагедией. 25-летний водитель Volkswagen чудом остался жив.
Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что иномарку буквально намотало на березу. Volkswagen превратился в груду покореженного металла. Водителя из салона извлекли спасатели.
Молодой человек с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Работниками МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Weber» (ножницы и разжим – кусачки) был спасен (деблокирован) водитель и бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в учреждение здравоохранения «Костюковичская ЦРБ» с травмами различной степени тяжести. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Хотимского ГАИ.