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Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице

28 мая 2018 20:24
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Новости Беларуси. Пьяный водитель совершил ночное ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице-1

По информации ГАИ, мужчина двигался на BMW (судя по всему – превышая скорость) со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Щорса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на противоположную сторону дороги.

Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице-4

«Свободный полет» машины остановила осветительная мачта. От удара легковушка оказалось сильно повреждена, в салоне был зажат 31-летний пассажир.

Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице-7

Спасателям пришлось извлекать его с помощью специнструмента. Сейчас пострадавший в больнице. Там же находится и водитель.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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