Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице

Новости Беларуси. Пьяный водитель совершил ночное ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации ГАИ, мужчина двигался на BMW (судя по всему – превышая скорость) со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Щорса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на противоположную сторону дороги.

«Свободный полет» машины остановила осветительная мачта. От удара легковушка оказалось сильно повреждена, в салоне был зажат 31-летний пассажир.