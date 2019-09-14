Мать, оставившую новорождённую в туалете больницы, нашли в Рогачёвском районе

Проверялись женские консультации, роженицы области, вплоть до того, есть ли новорожденный дома или нет. На особом контроле были семьи, которые находятся в социально-опасном положении.

Личность женщины была установлена. Ей 27 лет, она проживает в Рогачевском районе. Женщину доставили в Гомель. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что 9 июля нынешнего года женщина родила дочь на съемной квартире в Гомеле. Еще шесть дней девочка находилась вместе с мамой. 15 июля женщина оставила пакет в дочерью в туалете больницы. Рядом мать оставила пакет с вещами и запиской.