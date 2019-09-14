Мать, оставившую новорождённую в туалете больницы, нашли в Рогачёвском районе

Новости Беларуси. Установлена личность мамы новорожденной, которую нашли в Гомельской областной клинической больнице.
По информации МВД, оперативники уголовного розыска Гомельский области проделали большой объем работы по установлению биологической матери найденной девочки.
Проверялись женские консультации, роженицы области, вплоть до того, есть ли новорожденный дома или нет. На особом контроле были семьи, которые находятся в социально-опасном положении.
Личность женщины была установлена. Ей 27 лет, она проживает в Рогачевском районе. Женщину доставили в Гомель. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Известно, что 9 июля нынешнего года женщина родила дочь на съемной квартире в Гомеле. Еще шесть дней девочка находилась вместе с мамой. 15 июля женщина оставила пакет в дочерью в туалете больницы. Рядом мать оставила пакет с вещами и запиской.
СК опубликовал записку, которая была возле оставленной в гомельской больнице новорождённой (читать далее).