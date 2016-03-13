Мать и двое сыновей погибли на пожаре в Осиповичах: СК – о причинах трагедии

Новости Беларуси. Трагедия в Осиповичах. На пожаре в частном доме погибла женщина с двумя несовершеннолетними детьми. Семья делила дом с родителями — именно от них и поступил звонок в МЧС около 4-х утра.

В момент прибытия пожарных на место происшествия открытым пламенем горела крыша, веранда и помещения в доме, а также расположенный рядом сарай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели справились с огнем, но женщину и двух мальчиков спасти не удалось. Мы связались по телефону с представителем Следственного комитета по Могилевской области.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

На улице Кирова в городе Осиповичи в ночь с субботы на воскресенье произошло возгорание частного дома. В результате пожара погибла женщина 1981 года рождения и ее дети – мальчики 15 и 8 лет.

На месте работали следователи и специалисты судебных экспертиз. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрических приборов. В настоящее время проверку проводит Осиповичский районный отдел Следственного комитета. Для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Что же касается семьи, то на учетах она не состояла и является вполне благополучной.