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Трагедия в Осиповичах: мать и двое детей погибли на пожаре

13 марта 2016 11:39
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Новости Беларуси. 35-летняя женщина и двое ее несовершеннолетних детей погибли на пожаре в Осиповичах.

Трагедия произошла минувшей ночью в частном доме по улице Кирова.

Комментарий представителя Следственного комитета о том, что могло стать причиной произошедшего, здесь.

Трагедия в Осиповичах: мать и двое детей погибли на пожаре -1

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
По прибытии к месту вызова  открытым пламенем горела кровля, веранда и внутри жилого дома, рядом стоящий сарай. Хозяин находился на улице, с его слов, в доме находятся люди. Дом одноэтажный, двухквартирный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, с двумя пристроенными кирпичными верандами, подключен к электроснабжению.

Трагедия в Осиповичах: мать и двое детей погибли на пожаре -4



Мужчина проживал со своей супругой в квартире № 1. В соседней квартире жила его дочь с двумя детьми – 15-ти и 8-ти лет.

Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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