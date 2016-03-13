Трагедия в Осиповичах: мать и двое детей погибли на пожаре

Новости Беларуси. 35-летняя женщина и двое ее несовершеннолетних детей погибли на пожаре в Осиповичах. Трагедия произошла минувшей ночью в частном доме по улице Кирова. Комментарий представителя Следственного комитета о том, что могло стать причиной произошедшего, здесь.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

По прибытии к месту вызова открытым пламенем горела кровля, веранда и внутри жилого дома, рядом стоящий сарай. Хозяин находился на улице, с его слов, в доме находятся люди. Дом одноэтажный, двухквартирный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, с двумя пристроенными кирпичными верандами, подключен к электроснабжению.