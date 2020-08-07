В Столинском районе утонул 16-летний местный житель

Новости Беларуси. Вечером 6 августа в Столинском районе утонул подросток.

Как сообщает Следственный комитет, 16-летний местный житель отдыхал на берегу реки Чаква в агрогородке Рубель. Сначала юноша ловил рыбу, а примерно в 18:45 захотел искупаться и пошёл в воду.

В какой-то момент парень начал тонуть. Это заметил мужчина и вынес подростка на берег. Гражданин вызвал скорую и вместе с односельчанами поехал навстречу медикам, однако юноша скончался, не приходя в сознание.

Ведётся проверка.