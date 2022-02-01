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Украл украшения на 58 тысяч рублей. Грабителя ювелирного магазина задержали под Гродно

01 февраля 2022 09:50
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Новости Беларуси. Дерзкое ограбление в Гродно раскрыто. Преступник задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украл украшения на 58 тысяч рублей. Грабителя ювелирного магазина задержали под Гродно-1

Накануне вечером в одном из ювелирных магазинов города мужчина, угрожая ножом, похитил 19 золотых украшений на сумму свыше 58 тысяч рублей. Сразу после нападения продавец нажала «тревожную» кнопку и сообщила о случившемся в милицию. Наряд Департамента охраны прибыл на место происшествия в считанные минуты, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Украл украшения на 58 тысяч рублей. Грабителя ювелирного магазина задержали под Гродно-4

Юрий Абрамов, заместитель начальника УУР КМ УВД Гродненского облисполкома:
Сотрудниками подразделений в кратчайшие сроки была получена информация о предполагаемом подозреваемом, а также о том, что последний собирается покинуть территорию города Гродно. Органы внутренних дел области были ориентированы на задержание подозреваемого. На всех автодорогах, ведущих в областной центр, были выставлены экипажи милиции. В ходе отработки транспортных средств на автодороге М6 Минск – Гродно, в частности на 215-м километре, сотрудниками УВД Щучинского района подозреваемый был задержан. При нем находились похищенные украшения и нож, которым он угрожал продавцам магазина.

Милиционеры проводят с задержанным следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

# Кража # происшествия # Юрий Абрамов # Фотофакт

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