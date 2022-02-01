Два человека погибли в ДТП под Ушачами

Новости Беларуси. Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии, он и женщина-пассажир легкового авто погибли. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.