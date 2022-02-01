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Два человека погибли в ДТП под Ушачами

01 февраля 2022 10:13
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Новости Беларуси. Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Два человека погибли в ДТП под Ушачами-1

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии, он и женщина-пассажир легкового авто погибли. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.  

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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