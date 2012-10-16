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Восьмиклассники на отцовском автомобиле разбились под Мстиславлем. 14-летний пассажир погиб

16 октября 2012 10:12
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Новости Беларуси. Трагедия с участием подростков произошла вчера в городе Мстиславль. Ученик 8-го класса вместе с двумя приятелями-ровесниками катались на отцовском автомобиле Citroen. Подросток не справился с управлением, автомобиль ударился в бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП погиб 14-летний пассажир. Водитель и ещё один школьник с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По предварительной информации, подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.

По информации Госавтоиспекции, автомобиль принадлежал отцу несовершеннолетнего водителя. В момент трагедии один из школьников должен был находиться в это время в поликлинике, а двое других – на уборке свеклы.

В Госавтоинспекции призывают родителей хранить ключи от любого личного транспорта в недоступном для детей месте и напоминают, что за управление без водительских прав, а также передачу управления лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (базовая величина в настоящее время составляет Br100 тыс.).

Виктория Жевнер, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
14-летний учащийся самовольно взял ключи от отцовской иномарки «Ситроен» и решил покататься с друзьями. В результате происшествия погиб 14-летний подросток, проезжавший на переднем пассажирском сиденье. Также получили травмы сам подросток, управлявший автомобилем, и 13-летний подросток.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Гибель детей

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