Во Вьетнаме с фермы сбежали около сотни крокодилов. Животные бродят по жилым улицам

Новости Вьетнама. На юге Вьетнама с одной из ферм провинции Камау сбежали около 60 крокодилов. По словам представителей экологического ведомства, побег крокодилов стал возможен после обрушения стены, окружающей ферму. Стенка рухнула из-за дождевой эрозии.

В прилегающих к крокодиловому хозяйству местах в целях безопасности закрыты школы. Всего на ферме проживали около 580 рептилий, как много из них вырвались на свободу, точно неизвестно. Как сообщает местная пресса, на улицах уже удалось отыскать 60 крокодилов. Жители района, где они были обнаружены, пребывают в шоке.

Поиски беглецов продолжаются. Сообщений о пострадавших не поступало.

В сентябре курьёзный случай произошёл в Казахстане: на детской площадке местные жители во дворе своего дома обнаружили мешок с крокодилом и питоном. Как выяснилось, животные были похищены с выставки в ботаническом саду. По словам организаторов выставки, животных вернули в истощенном состоянии.

Масштабная кража диких зверей произошла в начале августа в Австралии. Тогда из зоопарка было похищено более 60 различных животных, среди которых редкие виды: один траурный какаду и пять пятнистых сумчатых куниц. По словам сотрудников зоопарка, нападение поставило под угрозу программу сохранения редких видов животных, которая проводилась в этом зоологическом парке.