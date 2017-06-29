Махинации проводились на протяжении трёх лет: в отношении преступной группы, которая помогала предприятиям уходить от налогов, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Серые схемы и более миллиона рублей ущерба. В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая помогала столичным предприятиям уходить от налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприимчивые дельцы – это жители Минска и Мозыря – использовали реквизиты и расчетные счета, зарегистрированных в России лжеструктур.

От их имени оформлялись фиктивные накладные, а поступавшие на их счета средства обналичивались и, за вычетом причитавшегося преступной группе вознаграждения, передавались клиентам.