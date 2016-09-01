Лжеминирование самолета «Минск-Милан»: кто звонил и как на задержку отреагировали пассажиры

Новости Беларуси. Сообщение о бомбе на борту самолета рейса «Минск-Милан» оказалось ложным. История с хеппи-эндом долго держала всех в напряжении. Вначале – звонок из Италии и сообщение о минировании, затем – скрупулезная проверка и повторный досмотр пассажиров.

На рейс «Минск-Милан» он провожал дочь и внука. Прошло пару часов, а самолет не улетел. Сейчас Александр Константинович вспоминает: еще на регистрации что-то будто пошло не так.

Александр Череда:

Обычно, не первый раз улетают дети наши, быстро прошли, никаких очередей, а тут появились сомнения в том, все ли в порядке. Хотелось узнать причину.

Первая информация появилась в твиттере. Новость лаконична: неизвестный мужчина сообщил о бомбе на борту самолета. Звонил из Италии, говорил на ломаном английском. Реакция незамедлительна: в аэропорт направляют группу саперов.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Правоохранительные органы Милана моментально передали данную информацию коллегам из Беларуси, в следствие чего незамедлительно в аэропорт «Минск-2» выбыла группа разминирования СПБТ «Алмаз» МВД Республики Беларусь.

Скрупулезная проверка. А на часах давно как миновало запланированное 11.50.

Вот она – строчка «Милан». На табло вылетов буквально сразу появляется информация о том, что рейс задерживается. Сначала на час, а потом снова за час. Тем временем пассажиры проходят дополнительную проверку.

Пассажиры и провожающие выстроились у зоны досмотра. Информации минимум, но и паники нет.

Пассажиры:

Ждем долго уже, ничего не сообщается. Принесли извинения за задержку и все.

Нам сказали, что самолет задерживается в связи с тем, что произошли какие-то казусы.

Вылет снова перенесут. На 14.30. А потом – опять ожидание. Точку поставит лишь окончательный вердикт саперов. Сообщение, к счастью, было ложным. Лететь можно. Воздушную гавань лайнер покинет в начале четвертого. Правда, от полета откажутся 11 пассажиров, в том числе и дочка Александра Константиновича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.