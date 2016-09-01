Трагедия в Гомеле: мужчина зарубил 19-летнюю девушку топором и отправил смс ее родителям

Новости Беларуси. Шокирующая трагедия в Гомеле. 24-летний молодой человек подозревается в убийстве своей 19-летней девушки.

Она пришла к парню в гости, в какой-то момент молодые люди стали выяснять отношения. Он схватил топор...

От полученных травм девушка скончалась на месте.

Что толкнуло мужчину на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям. Со слов знакомых, накануне девушка приняла решение разорвать отношения с мужчиной. В его квартиру она пришла за вещами.

Совершив преступление, мужчина в смс-сообщениях рассказал о произошедшем родителям девушки.

На странице убитой в социальных сетях друзья и знакомые оставляют соболезнования. Подруги девушки просят прощения за то, что не уберегли. Судя по тому, что писала девушка на своей странице в соцсети, беды ничего не предвещало. Последний раз она заходила в Интернет буквально за час до трагедии. «Находи счастье в простых вещах», – одна из последних ее записей.