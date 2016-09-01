Бомба на борту самолета Минск-Милан не обнаружена

Новости Беларуси. Сообщение о бомбе на борту самолета Минск-Милан оказалось ложным. Лайнер досконально обследовали саперы. Взрывчатых устройств не обнаружено. Из-за проверки время вылета не раз переносили, однако в 15:17 воздушное судно благополучно взлетело.

Напомним, тревожные новости появились сегодня в начале двенадцатого. Неизвестный мужчина на ломаном английском сообщил о бомбе на борту самолета рейса Минск-Милан. По оперативным данным, звонок поступил из Италии. В здании аэропорта начались оперативные мероприятия, пассажиры и багаж проходили повторный досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.