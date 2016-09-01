ГУВД: рейс Минск-Милан был задержан на 1 час

Новости Беларуси. Срочные новости в эти минуты приходят из Национального аэропорта Минск. Неизвестный мужчина сообщил о бомбе на борту самолета рейса Минск-Милан. Сообщается, что звонок поступил из Италии, мужчина разговаривал на ломаном английском.

Сейчас на борту судна работают саперы спецподразделения по борьбе с терроризмом МВД «Алмаз». В здании аэропорта проводятся оперативные мероприятия, пассажиры и багаж проходят повторный досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Вылет рейса планировался из аэропорта Минск-2 в 11:50. Правоохранительные органы Милана моментально передали данную информацию коллегам из Беларуси, после чего незамедлительно в аэропорт Минск-2 выбыла группа разминирования СПБТ «Алмаз» МВД Республики Беларусь для проверки данной информации. В настоящее время известно, что рейс был задержан на 1 час. Пассажиры повторно проходили досмотр, также досматривался повторно и багаж.