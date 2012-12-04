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Люди в небольшом городе в США около 15 лет жили рядом со складом с 6 т взрывчатки

04 декабря 2012 14:50
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Новости США. В США небольшой город ойлайн в нескольких сотнях миль от Нового Орлеана мог взлететь на воздух. Там обнаружили от 3 до 6 тонн взрывчатки, которая находилась на территории бывшего склада по хранению боеприпасов.

Здание давно перешло в собственность частной компании. Ее владелец заявляет, что не знал о хранении тонн тротила. При этом часть упаковок с опасным материалом стояла под открытым небом.

Сейчас саперы уже начали вывозить их в специальное хранилище.

На пороховой бочке город жил около 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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