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22-летний житель Жлобина продал в Интернете минчанам несуществующий товар с предоплатой на 27 миллионов рублей

04 декабря 2012 05:32
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Новости Минска. 22-летний житель Жлобина продавал в столице несуществующую технику. Молодой человек размещал объявление в интернете,  на дешевый товар мгновенно находились покупатели. Стороны заключали договор, продавец требовал внести предоплату, после чего исчезал. Таким образом злоумышленник обманул 34 человека. Сейчас в отношении лжепредпренимателя возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литош, пресс-офицер РУВД Партизанского района:
Потерпевших на данный момент 34, на сумму 27 миллионов белорусских рублей он нанес им ущерба. На данное время проводятся следственные действия, мошенник находится в изоляторе временного содержания.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Криминал

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