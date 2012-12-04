22-летний житель Жлобина продал в Интернете минчанам несуществующий товар с предоплатой на 27 миллионов рублей

Новости Минска. 22-летний житель Жлобина продавал в столице несуществующую технику. Молодой человек размещал объявление в интернете, на дешевый товар мгновенно находились покупатели. Стороны заключали договор, продавец требовал внести предоплату, после чего исчезал. Таким образом злоумышленник обманул 34 человека. Сейчас в отношении лжепредпренимателя возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литош, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Потерпевших на данный момент 34, на сумму 27 миллионов белорусских рублей он нанес им ущерба. На данное время проводятся следственные действия, мошенник находится в изоляторе временного содержания.