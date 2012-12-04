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В Гомельской области погиб рыбак

04 декабря 2012 05:22
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Новости Гомельской области. Трагедией закончилась воскресная рыбалка для трёх жителей Лоева. Лодка перевернулась, и рыбаки  оказались в ледяной воде. Температура воды в Днепре была менее трёх градусов.

Мужчины пытались выбраться на сушу. Однако, течение и расстояние до берега в 150 метров практически сводили их шансы к нулю. К счастью, с берега их заметили люди и вызвали службу спасения. Спасатели подоспели за 10 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Костюченко, главный специалист Гомельской областной организации ОСВОД:
Все трое были доставлены в Лоевскую центральную районную больницу, и мужчина, который находился в тяжелом состоянии, был помещен в реанимационное отделение. Врачи около двух часов боролись за жизнь потерпевшего, но, к сожалению, потерпевший скончался.

# происшествия # Несчастный случай

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