Любовь не знает границ: парень пытался незаконно пересечь границу для встречи с девушкой

Новости Беларуси. Курьезный случай произошел на белорусско-литовской границе. Парень попытался незаконно пересечь рубеж, чтобы встретиться с возлюбленной.

Инцидент произошел 18 января. О неизвестном молодом человеке, который двигался в сторону госграницы, пограничникам сообщили бдительные местные жители.

Задержанным оказался 17-летний житель Новосибирской области.

Он признался, что шел в Литву, где его ждала возлюбленная. Правда, специалисты на слово верить не торопятся и выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Его могут привлечь к ответственности и депортировать. Но решаться это будет с учетом его возраста и иных факторов — может, и не депортируют», — рассказали в Госпогранкомитете.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.