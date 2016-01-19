В Беларуси от морозов погибло 29 человек, в том числе ребенок

Новости Беларуси. 29 человек погибло в Беларуси с начала зимы от морозов. Печальную статистику пополнил и один ребенок. Об этом 19 января сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Больше всего трагических случаев произошло в Минской области — 14, в Могилевской — 10.

Непростая ситуация сложилась с переохлаждениями. Более 500 человек попали в больницы. А это практически в пять раз больше, чем в прошлые годы.

«Спасатели и медики постоянно предупреждают людей по поводу поведения при сильных морозах. Но не все воспринимают угрозу, относятся беспечно, злоупотребляют алкоголем. Причина одна и та же, что при пожарах и гибели на воде, — беспечность в отношении собственной безопасности», — подчеркнул министр.

Сейчас в Беларуси установилась настоящая зимняя погода. К выходным столбики термометров опустятся еще ниже. Температура воздуха минимальная ночью −11…−18 °С, при прояснениях −19…−23 °С; максимальная днем −7…−14 °С, местами до -16 °С. Не обойдется и без снегопадов, но они будут уже не такими продолжительными и интенсивными.