Львица откусила руку пьяной женщине-повару в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. 8 февраля в Гродненском зоопарке львица напала на сотрудницу. Женщина, завершив смену, направлялась домой. И проходя мимо клетки с хищником, по непонятным причинам, решила погладить животное. В итоге, после ампутации правой руки, пострадавшая в тяжёлом состоянии оказалась в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Карнелович, СТВ:

Трагедия произошла здесь, у клетки со львами. Сотрудница зоопарка после окончания рабочего дня нарушила все мыслимые правила безопасности. Кроме того, что она перелезла через ограждающий барьер, так ещё подошла к клетке и просунула руку, чтобы погладить хищное животное.

Итог такой беспечности закономерен. Львица набросилась на женщину и укусила её за руку. Пострадавшая самостоятельно вырвалась из лап хищницы и обратилась за помощью к коллегам. Именно они и вызвали скорую помощь. Медики оценили травму как крайне тяжёлую.

Владимир Иванцов, заведующий травматологическим отделением №3 Гродненской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Учитывая сложность повреждений с разможжением тканей, консилиумом врачей было принято решение об ампутации конечности. Проведена ампутация на уровне нижней трети плеча. После операции пациентка была помещена в отделение реанимации. После проведения реанимационных мероприятий, была перевели к нам. На сегодняшний день состояние мы оцениваем как средней степени тяжести. Получает сильные обезболивающие препараты, трансфузионную терапию. Надеемся, что в ближайшие дни состояние её улучшится.

В зоопарке до сих пор не могут понять, почему сотрудница повела себя так беспечно. Женщина уже больше 10 лет работала поваром на кухне и по должностным обязанностям не связана с кормлением зверей. Да и правила поведения с дикими животными пострадавшая не могла не знать. На каждой клетке вывешены специальные предупреждающие таблички.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:

В зоопарке есть очень жёстко очерченные правила. Здесь не зря стоят турникеты и барьеры, а так же таблички над ними, которые говорят о том, что за барьер заходить нельзя. Животные, которые там содержаться, дикие. И животные обладают нормальными естественными инстинктами. Если просунуть руку в клетку, естественно, животное будет атаковать. Поэтому существует определённая система безопасности, которой нельзя пренебрегать.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

По факту получения травмы работницей Гродненского зоопарка, Гродненским межрайонным отделом следственного комитета проводится проверка. В её рамках опрашиваются лица, которые находились на рабочем месте, изъята для изучения служебная документация. Для определения степени тяжести полученных телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Что же касается львицы, то её за случившееся наказывать не имеет смысла. Реакция животного была предсказуема. Случившееся ЧП на работу Гродненского зоопарка никак не повлияло. Правда, обслуживающий персонал усилил меры безопасности.

В Гродненском зоопарке содержатся две львицы: Саяна и Персея.

И как стало известно 13 марта, травма женщины не расценивается как производственная, а квалифицируется как непроизводственный несчастный случай.

Как сообщили в департаменте государственной инспекции труда, инцидент произошел с работницей на территории зоопарка, но фактически пострадавшая женщина во время происшествия была посетительницей. Она закончила смену, переоделась и уходила с работы. Ее служебные обязанности не имели к хищным животным никакого отношения. Кроме того, подтвердилась информация, что в рабочее время работники зоопарка употребляли алкогольные напитки. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови пострадавшей - 2,8 промилле, в моче - 3,9 промилле