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Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами теракта в Индии

23 апреля 2025 08:44
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В Индии опубликовали список имен 26 жертв теракта на севере страны. Он был совершен накануне. Соболезнования семьям безвинных жертв и дружественному народу Индии направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами теракта в Индии-2

Глава государства подчеркнул: «Республика Беларусь категорически осуждает ужасный теракт вблизи города Пахалгам, в результате которого погибли и пострадали мирные люди. Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению». Стрельба произошла во вторник днем в популярном среди гостей региона месте Пахалгам, который в Индии называют маленькой Швейцарией. Вооруженные люди в одежде цвета хаки открыли огонь по туристам. По имеющейся на данный момент информации, граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали, соообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

# Теракт # Индия # Беларусь-Индия # Александр Лукашенко

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