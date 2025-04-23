Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами теракта в Индии

В Индии опубликовали список имен 26 жертв теракта на севере страны. Он был совершен накануне. Соболезнования семьям безвинных жертв и дружественному народу Индии направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: «Республика Беларусь категорически осуждает ужасный теракт вблизи города Пахалгам, в результате которого погибли и пострадали мирные люди. Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению». Стрельба произошла во вторник днем в популярном среди гостей региона месте Пахалгам, который в Индии называют маленькой Швейцарией. Вооруженные люди в одежде цвета хаки открыли огонь по туристам. По имеющейся на данный момент информации, граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали, соообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.