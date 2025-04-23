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В Индии неизвестные расстреляли группу туристов

23 апреля 2025 08:08
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В Индии неизвестные расстреляли группу туристов. По предварительным данным, жертвами стали по меньшей мере 27 человек. Еще 20 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии неизвестные расстреляли группу туристов-2

Нападение произошло в штате Кашмир в долине Байсаран, которую называют местной Швейцарией. Она является популярным туристическим направлением. Ответственность за теракт взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка. В район ЧП перебрасываются дополнительные силы военных и полиции, которые разворачивают операцию по поиску нападавших. 

# Индия # Стрельба

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