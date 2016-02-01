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«Он производил идеальное впечатление»: лучший повар мира покончил с собой в Швейцарии

01 февраля 2016 09:34
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Новости Швейцарии. 44-летний французский шеф-повар Бенуа Виолье найден мертвым у себя дома в Швейцарии, в городе Крисье недалеко от Лозанны.

По предварительным данным, мужчина застрелился.

Смерть шокировала его коллег и подчиненных: дела у Виолье шли хорошо. Сегодня он должен был присутствовать на презентации нового выпуска «Красного путеводителя Мишлен» в Париже.

Виолье был заядлым охотником и получил широкую известность благодаря своим фирменным блюдам из дичи, о которых он в прошлом году выпустил большую книгу.

Бенуа являлся шеф-поваром легендарного ресторана Hôtel de Ville в Крисье. В 2015 году заведение заняло первую строчку в составленном французскими экспертами рейтинге La Liste, в который вошли 1000 лучших ресторанов мира.

Что заставило успешного кулинара свети счеты с жизнью, предстоит выяснить следователям.

Фреди Жигарде, швейцарский шеф-повар:
Он был блестящим человеком. Такой талант с удивительной работоспособностью. Он был очень добрым, у него было много хороших качеств. Он производил идеальное впечатление. 

# происшествия # Самоубийство # Бенуа Виолье

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