«Он производил идеальное впечатление»: лучший повар мира покончил с собой в Швейцарии

Новости Швейцарии. 44-летний французский шеф-повар Бенуа Виолье найден мертвым у себя дома в Швейцарии, в городе Крисье недалеко от Лозанны.

По предварительным данным, мужчина застрелился.

Смерть шокировала его коллег и подчиненных: дела у Виолье шли хорошо. Сегодня он должен был присутствовать на презентации нового выпуска «Красного путеводителя Мишлен» в Париже.



Виолье был заядлым охотником и получил широкую известность благодаря своим фирменным блюдам из дичи, о которых он в прошлом году выпустил большую книгу.

Бенуа являлся шеф-поваром легендарного ресторана Hôtel de Ville в Крисье. В 2015 году заведение заняло первую строчку в составленном французскими экспертами рейтинге La Liste, в который вошли 1000 лучших ресторанов мира.

Что заставило успешного кулинара свети счеты с жизнью, предстоит выяснить следователям.

Фреди Жигарде, швейцарский шеф-повар:

Он был блестящим человеком. Такой талант с удивительной работоспособностью. Он был очень добрым, у него было много хороших качеств. Он производил идеальное впечатление.