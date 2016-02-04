В Москве четвероклассник избил учительницу в ответ на замечание

Новости России. Новыми подробностями обрастает резонансный случай в учреждении образования Москвы.

Четвероклассник избил учительницу в ответ на сделанное ею замечание.

Со слов очевидцев: школьник схватил со стоявшего в коридоре дивана подлокотник и набросился с ним на свою классную руководительницу.

Свидетели произошедшего («Комсомольской правде»):

Саша шумел, всех отвлекал во время классного часа, и его выгнали из кабинета. Но он начал оскорблять учительницу и ударил ее несколько раз подлокотником от дивана.

За учителя попытался заступиться один из старшеклассников, но хулиган укусил его. Но и этом не все. Мальчик не унимался и на протяжение еще нескольких секунд пытался ткнуть окружающих карандашом. Чтобы утихомирить ребенка, на помощь позвали нескольких учителей.

Поведение этого школьника насторожило его одноклассников и их родителей еще в прошлом году. Он постоянно дрался и скандалил со сверстниками.

Администрация школы занимается расследованием инцидента.

Администрация учебного заведения:

Такой инцидент действительно был, по факту нападения начата проверка, по итогам которой будет решен вопрос о переводе ученика в другую школу.