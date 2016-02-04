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В Гродно пассажирка «Форда» на ходу выпрыгнула из машины

04 февраля 2016 14:09
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Новости Беларуси. Разбитое лицо и ободранная рука. Эти травмы девушка получила в результате падения. Правда, от медицинской помощи пострадавшая отказалась.

Известно, что водитель микроавтобуса «Форд» ехал вместе со своей подругой. В какой-то момент девушка устроила скандал: она якобы обнаружила SMS-сообщение от другой девушки в телефоне бойфренда.

В порыве ярости девушка выпрыгнула из машины прямо на ходу.

Как рассказали в ГАИ, в момент происшествия девушка была пьяна. Содержание алкоголя в ее организме почти в пять раз превысило предельно допустимое.
 

# происшествия # Несчастный случай

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