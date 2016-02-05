Крупнейшая кража на БелаАЗе: работники завода перепродавали детали самосвалов

Новости Беларуси. Крупнейшая кража с белорусского производства. На БелАЗе организованная группа наладила настоящий конвейер по вывозу и перепродаже деталей известных во всем мире самосвалов. Некоторые запчасти весили более 800 килограммов, поэтому злоумышленники использовали подъемные механизмы и работали только ночью по выходным. Была создана даже своя «группа охраны», которая каждый раз сопровождала украденное.

По оценкам МВД, теневой оборот похищенных с БелАЗа деталей составлял до $1 млн в год. Всего задержано девять человек. Пятеро из них — работники завода.

Во время задержания, преступники оказали сопротивление и даже пытались скрыться, протаранив милицейскую машину. Бойцам «Алмаза» при задержании пришлось использовать огнестрельное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.