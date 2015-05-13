Лобовое столкновение в Гомельской области: один из водителей сгорел заживо

Новости Беларуси. Жуткое ДТП произошло в Гомельской области, где при лобовом столкновении двух большегрузов погиб один из водителей.

Александр Добриян, СТВ:

В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-10 под Гомелем погиб один человек. Дым от пожара, возникшего в результате столкновения двух большегрузных автомобилей, был виден за десятки километров.

Анатолий Нагуманов, очевидец:

Услышали взрыв, думали, что какая-то бомба. Оказалось, что встречная машина врезалась прямо в бак фуры. Говорят, что водитель сгорел заживо.

Первые видеоролики происшествия в сети Интернет появились спустя считанные минуты после взрыва. Любопытствующих на оживлённой трассе оказалось предостаточно.

Выживший в аварии водитель сетует на человеческое равнодушие. Проезжавшие мимо водители даже не пытались помочь: они лишь снимали пожар на мобильные телефоны.

Выживший в аварии водитель (Гомельская область, любительская съемка):

Всё нормально было. Я не мог сбросил скорость. В метрах двадцати он резко ко мне на полосу выехал. Куда мне деваться? (Он объезжал мотоблок?) Нет, чтобы ему вправо свернуть... Ему вообще надо было остановиться и пропустить меня. А он мне в лобовую, а мне куда деваться? Я резко вправо, а он догоняет и бьет. Меня слаживает, пробивает бак. Бак взрывается и начинается пожар.

Спасти водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу движения, было невозможно. Огненная волна после взрыва бензобака была такой, что накрыла не только фургон, но и проезжавший в десяти метрах внедорожник. Потушить легковой автомобиль владельцу удалось самостоятельно. Грузовики же тушили сразу несколько подразделений спасателей.

Ольга Резвякова, руководитель пресс-службы управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Водитель грузового автомобиля «МАN» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «DAF». От удара оба автомобили загорелись. Водитель «DAF» успел выпрыгнуть из машины. К сожалению, водителю «МАNА» повезло меньше — он сгорел живьем в автомобиле. По словам выжившего водителя, автомобиль выехал на полосу встречного движения для того, чтобы обогнать медленно ехавший мотоблок.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело. Для того чтобы установить точную причину случившегося, назначен целый ряд экспертиз.

Руслан Габрелёв, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области:

Смерть водителя могла наступить от полученных механических повреждений тупым предметом при столкновении с другим автомобилем, а также от отравления продуктами горения и полученных ожогов от последующего пожара.