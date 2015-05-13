Костюковичский район: бесправник выехал под поезд – погибли 3 человека

Новости Беларуси. Страшная авария произошла в Костюковичском районе Могилевской области. Там на железнодорожном переезде столкнулись грузовой состав и легковушка. Три пассажира машины, среди которых беременная женщина, погибли на месте. За жизнь 3-летнего мальчика сейчас борются врачи.

Ирина Недобоева, СТВ:

Именно на этом железнодорожном переезде около агрогородка Новые Самотевичи Костюковичского района и произошла эта страшная авария. По неизвестным пока причинам водитель проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути, где и произошло столкновение с грузовым поездом.

От удара машину превратилась в груду металла, поэтому шансов у тех, кто находился внутри, почти не было. Больше повезло лишь трёхлетнему мальчику, сыну погибшего водителя. Однако до сих за жизнь ребёнка борются врачи.

Александр Дюков, заместитель главного врача Костюковичской центральной районной больницы:

Ребенок сейчас находится в реанимации. Сегодня опять созван консилиум областных специалистов. Будет решаться вопрос о переводе его в Могилевскую детскую областную больницу.

Трагизм ситуации в том, что в злополучной машине оборвались жизни жениха и невесты. К тому же, 17-летняя девушка была на пятом месяце беременности. Совсем скоро они планировали сыграть свадьбу.

Поверить в то, что ребят больше нет, односельчане до сих пор не могут.

Елена Бурякина, односельчанка погибших, учитель Новосамотевичской средней школы:

Это трагедия для всего поселка. И особенно для нас, педагогов, которые знали Вику.

О водителе тоже ничего плохо люди не говорят. Известно, что у него остались жена и ещё двое маленьких детей. Но в марте этого года был лишён прав на 5 лет.

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

В декабре 2013 года погибший водитель получил водительское удостоверение категории В. Но уже в марте текущего года был лишен удостоверения за ДТП, в котором пострадали люди.

Следствие уже выяснило, что светофор на момент аварии был исправен. Но впереди еще несколько экспертиз относительно технического состояния машины и наличия алкоголя в крови водителя.

Возбуждено уголовное дело. Как выяснилось позже, последствия этой страшной аварии могли быть куда более серьезными, ведь состав, буквально разорвавший легковушку, перевозил порох и химические кислоты.