Лихача, который мчался по Минску со скоростью 140 км/ч, остановили выстрелами

Новости Беларуси. Автомобиль «Пежо 406» под управлением пьяного водителя мчался по ночному Минску со скоростью 140 км/ч. Задержать лихача удалось только с применением оружия.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска:

Водитель уходил от погони, неоднократно нарушая Правила дорожного движения: создавал аварийные ситуации, выезжал на встречную полосу, чем создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. При этом он двигался со скоростью около 140 км/ч. Для пресечения противоправных действий и обеспечения дорожной безопасности были произведены три предупредительных выстрела. Однако водитель их проигнорировал. Далее было использовано табельное оружие в местах, где это не представляло опасности для других участников дорожного движения

Как пишут очевидцы на форуме onliner.by, погоня велась по пр. Любимова, ул. Горецкого, ул. Алибегова, пр. Газеты «Звязда»

В крови лихача обнаружили 1,2 промилле алкоголя. В отношении нарушителя уже составлены 15 административных протоколов: за игнорирование требования сотрудника ГАИ об остановке, выезды на встречную полосу, проезды на красный сигнал светофора, нарушение скоростного режима, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 9 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения «заработал» на прошлой неделе пьяный таксист. Его задержание также превратилось в погоню со стрельбой. О неадекватном поведении водителя на дороге в милицию сообщил очевидец. Требование инспекторов остановиться таксист проигнорировал и попытался скрыться от них по встречке. Погоня продолжалась около часа. По пути водитель такси столкнулся с несколькими автомобилями. Протаранив автомобиль Департамента охраны, он заехал в один из дворов на проспекте Пушкина, там его и задержали (смотрите видео).