Ошмяны: 23-летний парень ценою своей жизни спас тонущего ребёнка

Новости Беларуси. Трагедия произошла на неохраняемом водоеме в деревне Повишни Ошмянского района. Мама, отец и десятилетняя дочь отдыхали на берегу.

Оставшись без присмотра, девочка пошла купаться. В какой-то момент она стала тонуть. На помощь ребёнку пришёл 23-летний парень. Он бросился спасать девочку, вытолкнул её на берег. Но сам уже выбраться из воды не смог. Тело парня обнаружили в 20 м от берега.

Случаи гибели детей, оставленных без присмотра в Беларуси – не редкость. Дети гибнут на пожарах, тонут в реках, пока родители отдыхают. Напомним, недавно девятилетний ребёнок, оставленный без присмотра, утонул на реке Днепр в Дубровенском районе Витебской области. Дедушка мальчика так увлекся рыбалкой, что потерял его из виду. Когда мужчина спохватился, внук был уже далеко от берега.



Неделю назад волна пожаров прокатилась по Гомельской области. Виновники – дети, оставленные без присмотра. Так, 25 июня утром пожарным удалось спасти из объятой огнём квартиры 7-летнюю девочку в Жлобине. Отец оставил ее одну, пока ходил в магазин. А в Гомельском районе мальчик сжег родительскую усадьбу прямо под носом у взрослых. Еще сутки назад это пепелище было капитальным деревянным строением. До того момента, пока сын хозяина усадьбы не решил развести в нем костер (смотрите видео).