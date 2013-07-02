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В Якутии разбился вертолёт Ми-8: погибли 23 человека

02 июля 2013 15:43
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Новости России. Противоречивые сообщения приходят из Якутии, где утром 2 июля разбился вертолёт Ми-8. Сначала сообщалось о гибели 19 человек. Чуть позднее появились сведения, что все пассажиры живы. По данным к этому часу, жертвами крушения стали 23 человека. Спасателям из-за непогоды до сих пор не удалось добраться к месту трагедии. Поэтому сведения о  количестве погибших предварительные.

Предположительно, вертолёт упал после того, как задел винтом склон горы. Ударившись о землю, машина загорелась. На борту находились дети, женщины и бизнесмены.

К расследованию обстоятельств катастрофы приступила специальная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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