В Минске остановили лишённого на 5 лет водительских прав пьяного таксиста

Новости Беларуси. 9 февраля во второй половине суток в Минске был задержан нетрезвый водитель такси.

По сведениям ГАИ ГУВД Мингорисполкома, инспекторы заметили неадекватное поведение такси Renault Logan на дороге. Правоохранители остановили автомобиль. За рулём находился пьяный 63-летний мужчина.

Он рассказал сотрудникам ГАИ, что поругался с женой. После ссоры гражданин поехал к другу и распивал с ним спиртные напитки. Затем мужчина снова вернулся в машину и поехал домой.

Во время проверки стало известно, что таксист был лишён водительских прав на пять лет. Тем не менее, водительское удостоверение мужчина не сдал. Несколькими месяцами ранее мужчина устроился работать таксистом.

Весной 2017 года гражданина уже задерживали за управлением транспортным средством без прав. Теперь, помимо штрафа, ему грозит административный арест.

В 2016 году в Бресте нетрезвая водитель без прав пыталась сбежать из машины ГАИ.