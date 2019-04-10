Лидчанин проколол 23 шины ради борьбы с выхлопными газами

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, во вторник утром владельцы 16 автомобилей увидели, что кто-то проколол шины их машин. Граждане обратились в милицию.

Новости Беларуси. 9 апреля в Лиде местный житель проколол 23 шины. Мужчина боролся с выхлопными газами.

В ходе поиска подозреваемого внимание правоохранителей привлёк 54-летний лидчанин. Мужчина в содеянном сознался. Фигурант пояснил, что ему не нравятся выхлопные газы, которые выделяются автомобилями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.

Весной 2019 года в Лиде школьники поцарапали восемь машин.