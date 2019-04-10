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Лидчанин проколол 23 шины ради борьбы с выхлопными газами

10 апреля 2019 09:41
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Новости Беларуси. 9 апреля в Лиде местный житель проколол 23 шины. Мужчина боролся с выхлопными газами.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, во вторник утром владельцы 16 автомобилей увидели, что кто-то проколол шины их машин. Граждане обратились в милицию.  

Лидчанин проколол 23 шины ради борьбы с выхлопными газами-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

В ходе поиска подозреваемого внимание правоохранителей привлёк 54-летний лидчанин. Мужчина в содеянном сознался. Фигурант пояснил, что ему не нравятся выхлопные газы, которые выделяются автомобилями.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.  

Весной 2019 года в Лиде школьники поцарапали восемь машин. 

Младшеклассники играли с металлическими прутьями – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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