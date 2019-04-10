В Барановичах пенсионер хотел вскипятить чайник и случайно поджёг на себе одежду

Новости Беларуси. В Барановичах на пожилом мужчине загорелась рубашка. В больницу 86-летнего дедушку отвела внучка.
По сведениям МЧС Беларуси, 8 апреля мужчина поставил чайник на газовую плиту. Полой рубашки дедушка задел горящую конфорку, в результате чего одежда загорелась. Гражданин выбежал на улицу и сбросил с себя горящую рубашку.
Утром следующего дня к мужчине приехала внучка. Родственница осмотрела дедушку и повезла его в больницу. Там гражданина положили в реанимацию.
В квартире огнём ничего не повреждено.
Зимой 2019 года в Мозыре мужчина случайно поджёг себя сигаретой.
Пострадавший был доставлен в реанимацию – подробнее здесь.