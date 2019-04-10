В Барановичах пенсионер хотел вскипятить чайник и случайно поджёг на себе одежду

Новости Беларуси. В Барановичах на пожилом мужчине загорелась рубашка. В больницу 86-летнего дедушку отвела внучка.

По сведениям МЧС Беларуси, 8 апреля мужчина поставил чайник на газовую плиту. Полой рубашки дедушка задел горящую конфорку, в результате чего одежда загорелась. Гражданин выбежал на улицу и сбросил с себя горящую рубашку.

Утром следующего дня к мужчине приехала внучка. Родственница осмотрела дедушку и повезла его в больницу. Там гражданина положили в реанимацию.

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