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В Барановичах пенсионер хотел вскипятить чайник и случайно поджёг на себе одежду

10 апреля 2019 08:19
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Новости Беларуси. В Барановичах на пожилом мужчине загорелась рубашка. В больницу 86-летнего дедушку отвела внучка.  

По сведениям МЧС Беларуси, 8 апреля мужчина поставил чайник на газовую плиту. Полой рубашки дедушка задел горящую конфорку, в результате чего одежда загорелась. Гражданин выбежал на улицу и сбросил с себя горящую рубашку.  

Утром следующего дня к мужчине приехала внучка. Родственница осмотрела дедушку и повезла его в больницу. Там гражданина положили в реанимацию.  

В квартире огнём ничего не повреждено.  

Зимой 2019 года в Мозыре мужчина случайно поджёг себя сигаретой.  

Пострадавший был доставлен в реанимацию – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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