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В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья

10 апреля 2019 07:25
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Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома.  

По сведениям МЧС Беларуси, трёхквартирный дом был построен в 1984 году, состоит на балансе Смолевичского ЖКХ и используется в качестве арендного жилья. Отмечается, что в доме в том числе проживает многодетная семья.  

В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья-1

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели демонтировали стену, чтобы не случилось дальнейшего обрушения, которое могло бы травмировать людей.  

В результате инцидента никто не пострадал, однако дом признан непригодным для проживания. Жильцов расселят в другое арендное жильё в Смолевичах.  

Весной 2019 года в Солигорском районе обрушилась котельная.  

Причиной произошедшего стал взрыв – здесь подробнее.  

# Обрушение дома # происшествия

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