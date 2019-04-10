В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья

Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома.
По сведениям МЧС Беларуси, трёхквартирный дом был построен в 1984 году, состоит на балансе Смолевичского ЖКХ и используется в качестве арендного жилья. Отмечается, что в доме в том числе проживает многодетная семья.
Спасатели демонтировали стену, чтобы не случилось дальнейшего обрушения, которое могло бы травмировать людей.
В результате инцидента никто не пострадал, однако дом признан непригодным для проживания. Жильцов расселят в другое арендное жильё в Смолевичах.
Весной 2019 года в Солигорском районе обрушилась котельная.
Причиной произошедшего стал взрыв – здесь подробнее.