В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья

Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома.

По сведениям МЧС Беларуси, трёхквартирный дом был построен в 1984 году, состоит на балансе Смолевичского ЖКХ и используется в качестве арендного жилья. Отмечается, что в доме в том числе проживает многодетная семья.