Легковушке снесло половину салона. В Минске столкнулись Volkswagen и микроавтобус

Новости Беларуси. ДТП с участием Volkswagen Passat и микроавтобуса Iveco Daily. Авария произошла 1 февраля утром.

По информации МЧС, столкновение произошло на 14-м километре Смиловичского тракта.

29-летняя пассажирка легковушки оказалась заблокирована в салоне транспортного средства. Сотрудники МЧС извлекли ее из автомобиля и передали врачам. Девушку доставили в медучреждение, у нее были диагностированы травмы. Также в больницу была доставлена еще одна пассажирка Volkswagen.