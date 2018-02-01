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Легковушке снесло половину салона. В Минске столкнулись Volkswagen и микроавтобус

01 февраля 2018 10:28
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Новости Беларуси. ДТП с участием Volkswagen Passat и микроавтобуса Iveco Daily. Авария произошла 1 февраля утром.

По информации МЧС, столкновение произошло на 14-м километре Смиловичского тракта.

29-летняя пассажирка легковушки оказалась заблокирована в салоне транспортного средства. Сотрудники МЧС извлекли ее из автомобиля и передали врачам. Девушку доставили в медучреждение, у нее были диагностированы травмы. Также в больницу была доставлена еще одна пассажирка Volkswagen.

Кадры с места происшествия смотрите здесь.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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