Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Гродненском районе: пострадали два человека

Новости Беларуси. В Гродненском районе аварийную посадку совершил легкомоторный самолет.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 12 июня. 63-летний пилот самолета Zlin 42M 1975 года выпуска смог выбраться из кабины самостоятельно, а 60-летнему пассажиру понадобилась помощь.

Мужчину деблокировали. И пассажир, и пилот были госпитализированы.

Транспортное средство деформировано. Оно дислоцировалось на аэродроме «Каролино» и принадлежит авиатору-любителю.

По предварительной информации, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.

Устанавливаются причины аварийной посадки.

В начале июня в Минском районе упал паратрайк.