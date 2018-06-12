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Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Гродненском районе: пострадали два человека

12 июня 2018 13:43
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Новости Беларуси. В Гродненском районе аварийную посадку совершил легкомоторный самолет.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 12 июня. 63-летний пилот самолета Zlin 42M 1975 года выпуска смог выбраться из кабины самостоятельно, а 60-летнему пассажиру понадобилась помощь.

Мужчину деблокировали. И пассажир, и пилот были госпитализированы.

Транспортное средство деформировано. Оно дислоцировалось на аэродроме «Каролино» и принадлежит авиатору-любителю.

По предварительной информации, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.

Устанавливаются причины аварийной посадки.

В начале июня в Минском районе упал паратрайк.

Пострадал мужчина – здесь подробнее

# Крушение # происшествия

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