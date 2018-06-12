Масляные пятна обнаружены в Полоцке на Западной Двине. Организовано наблюдение за водной поверхностью

Новости Беларуси. В Полоцке на Западной Двине обнаружены масляные пятна.

По информации МЧС, вечером 11 июня масляные пятна были обнаружены на поверхности реки Западная Двина (150 метров вдоль берега).

Сточный коллектор ливневой канализации называют местом вероятного появления пятен. Здесь установлены заградительные боны, а поверхность была обработана сорбентом.

Мор рыбы не был обнаружен.

Были взяты пробы воды и организовано наблюдение за водной поверхностью.

В начале июня в реке Гольшанка в обнаружено около двухсот дохлых особей рыбы.