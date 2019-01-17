Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы

Новости Беларуси. Надругались над сказкой. Уникальную ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве повредили вандалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные уничтожили трон, сани, посох, а скульптурам зайца и лисы отломали уши.

Напомним, первая и единственная в стране ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве накануне новогодних праздников. Её создавали столичные скульпторы. На воплощение идеи потребовалось 8 дней и 12 тонн кристально чистого льда, специально привезённого из Урала.

По словам авторов, он мог выдерживать и небольшие плюсовые температуры, а значит не должен был растаять до весны. Во время праздников резиденция стала одним из эпицентров новогодних гуляний и популярным местом для фото.

Евгений Лапицкий, житель Могилёва: Я был на открытии. Было всё очень красиво, было интересно. Жаль, что наши люди не берегут, что было сделано.

Светлана Ильючик, житель Могилёва: Это всё для народа строилось. Очень жаль, что у нас есть такие люди, которые могут повредить эту красоту. Дети очень любят сюда приходить и мы взрослые, особенно вечером, когда тут так красиво.

Валентина Дейкун, житель Могилёва:

Это, наверное, всё от людей зависит. От воспитания. В первый раз у нас такое в городе да и вообще в Беларуси.

Сохранившаяся часть резиденция теперь находится под охраной милиции. Вход на территорию ограничен. Тем временем, правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут поиск неизвестных хулиганов.