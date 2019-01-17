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Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы

17 января 2019 07:13
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Новости Беларуси. Надругались над сказкой. Уникальную ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве повредили вандалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные уничтожили трон, сани, посох, а скульптурам зайца и лисы отломали уши.

Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы-1

Напомним, первая и единственная в стране ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве накануне новогодних праздников. Её создавали столичные скульпторы. На воплощение идеи потребовалось 8 дней и 12 тонн кристально чистого льда, специально привезённого из Урала.

Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы-4

По словам авторов, он мог выдерживать и небольшие плюсовые температуры, а значит не должен был растаять до весны. Во время праздников резиденция стала одним из эпицентров новогодних гуляний и популярным местом для фото.

Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы-7

Евгений Лапицкий, житель Могилёва:
Я был на открытии. Было всё очень красиво, было интересно. Жаль, что наши люди не берегут, что было сделано.

Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы-10

Светлана Ильючик, житель Могилёва:
Это всё для народа строилось. Очень жаль, что у нас есть такие люди, которые могут повредить эту красоту. Дети очень любят сюда приходить и мы взрослые, особенно вечером, когда тут так красиво.

Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилёве испортили вандалы-13

Валентина Дейкун, житель Могилёва:
Это, наверное, всё от людей зависит. От воспитания. В первый раз у нас такое в городе да и вообще в Беларуси.

Сохранившаяся часть резиденция теперь находится под охраной милиции. Вход на территорию ограничен. Тем временем, правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут поиск неизвестных хулиганов.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Евгений Лапицкий # Светлана Ильючик # Валентина Дейкун # Фотофакт

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