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Второй за месяц удар молнии по людям на пляже в Аргентине: 19 января пострадали 7 человек

19 января 2014 12:55
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Новости Аргентины. Семь человек пострадали от удара молнии на пляже аргентинского курортного города Мар-дель-Плата. Первый инцидент произошел, когда молния ударила в деревянные настилы, по которым отдыхающие покидали пляж. Пострадали женщина и трое подростков.

Второй инцидент произошел в то же время на пляже «Ваикики». Разряд молнии ударил в палатку, где от непогоды укрылись люди.

Это не первое подобное происшествие. В начале месяца молния ударила на пляже аргентинского курорта Вилья-Хесель. В результате инцидента четыре человека погибли, 22 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Удар молнии

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