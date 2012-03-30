Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси 20 октября 2011 года: уголовное дело по факту ЧП закрыто

Новости Беларуси. Уголовное дело по факту крушения вертолета Госпогранкомитета Беларуси закрыто. Расследование завершено. Следствием установлено, что нарушения правил полетов, которые могли быть допущены экипажем, а также техническим персоналом при подготовке машины, отсутствовали. Также зафиксирован тот факт, что экипаж пытался вывести вертолет из сложившейся ситуации, однако дефицит высоты не позволил этого сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение произошло 20 октября прошлого в Поставском районе Витебской области. Вертолет был полностью разрушен, погиб экипаж из двух человек, а также находившиеся на борту трое представителей съемочной группы телерадиовещательной организации «Союз».

Вадим Грац, начальник управления по расследованию преступлений против порядка исполнения воинской обязанности Следственного комитета Республики Беларусь:

Полет проходил штатно до внезапно начавшегося раскручивания вертолета влево с одновременной потерей высоты. Исходя из общих принципов полета одновинтовых вертолетов, можно говорить, что данный характер падения относится к случаям отказа рулевого винта в следствие неисправности в системе путевого управления.

Можно с высокой долей вероятности утверждать, что летчики до последнего момента боролись за машину, за пассажиров. Но дефицит высоты это не позволил.