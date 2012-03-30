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Первые подтопления подворий зарегистрированы в Гомельской области

30 марта 2012 11:07
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Новости Беларуси, Гомельская область. Первые подтопления подворий зарегистрированы в Гомельской области. Последние несколько суток на притоке Днепра, реке Друть у Рогачева, наблюдается активный подъем уровня воды.

После выхода на пойму вода пришла во дворы прибрежных улиц райцентра. В результате более десятка из них оказались затопленными. Пока угрозы для жизнедеятельности людей нет.

В целом паводковая ситуация развивается спокойно. Подъем наблюдается на Днепре, Березине и Соже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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