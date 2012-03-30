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В Брестской области трактор с пьяным водителем за рулем столкнулся с поездом. Тракторист госпитализирован

30 марта 2012 11:06
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Новости Беларуси. ЧП на железнодорожном переезде в Брестской области. Сегодня утром трактор столкнулся с поездом на перегоне Жабинка – Кобрин.

Житель близлежащей деревни, управляя трактором, выехал на запрещающий сигнал светофора на неохраняемый железнодорожный переезд и врезался в дизель-поезд Брест – Лунинец. Тракториста доставили в больницу, серьезных травм у него нет.

Как выяснилось, пострадавший был нетрезв. Трактор и локомотив получили механические повреждения. Задержка в движении поезда составила 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Брестской области

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