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Крупный пожар в швейном цеху в Москве: погибли 12 человек, в том числе трое детей

31 января 2016 10:49
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Новости России. В Москве выясняют причины крупного пожара. По последним данным, погибло 12 человек. Из них девять взрослых и трое детей. Двое несовершеннолетние подросткам, третьему ребенку не было и года. По некоторым данным, все погибшие – выходцы из Средней Азии.

Двухэтажное здание старой постройки, где находился швейных цех, загорелось накануне вечером. Огонь быстро распространился, охватив площадь в три тысячи квадратных метров, и, по словам очевидцев, отрезал людей от выходов. Потом обрушилась кровля. Шесть человек спаслись. Следователи не исключают, что это мог быть поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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