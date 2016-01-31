Крупный пожар в швейном цеху в Москве: погибли 12 человек, в том числе трое детей

Новости России. В Москве выясняют причины крупного пожара. По последним данным, погибло 12 человек. Из них девять взрослых и трое детей. Двое несовершеннолетние подросткам, третьему ребенку не было и года. По некоторым данным, все погибшие – выходцы из Средней Азии.

Двухэтажное здание старой постройки, где находился швейных цех, загорелось накануне вечером. Огонь быстро распространился, охватив площадь в три тысячи квадратных метров, и, по словам очевидцев, отрезал людей от выходов. Потом обрушилась кровля. Шесть человек спаслись. Следователи не исключают, что это мог быть поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.