Тело женщины обнаружено в Бресте вблизи реки Мухавец, супруг опознал жену

Новости Беларуси. Обстоятельства гибели 38-летней жительницы Бреста устанавливают следователи.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

Сегодня супруг безвестно отсутствующей с 22.12.2015 38-летней жительницы г. Бреста опознал жену. Вместе с тем, расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины, которое возбуждено 02.01.2016 Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь, продолжается. Результаты экспертных исследований позволят установить точную причину смерти и подтвердить личность погибшей.

О страшной находке сообщил накануне житель областного центра.

В районе Варшавского шоссе неподалеку от берега реки мужчина выгуливал собаку, которая и обнаружила фрагменты пальцев рук. Тело женщины нашли в замершей воде. Как сообщили в Следственном комитете, видимых признаков смерти криминального характера на теле женщины не обнаружено.